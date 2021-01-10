В Казахстане на фоне парламентских выборов полиция задерживает протестующих

В Алма-Ате в автозаки попали несколько десятков человек, сообщает «Интерфакс». Люди собрались на площади Республики в центре города и скандируют «Бойкот!». Площадь отцеплена сотрудниками СОБРа. В Казахстане сегодня проходят выборы в парламент страны и региональные законодательные собрания.