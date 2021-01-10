В Казахстане на фоне парламентских выборов полиция задерживает протестующих

В Алма-Ате в автозаки попали несколько десятков человек, сообщает «Интерфакс». Люди собрались на площади Республики в центре города и скандируют «Бойкот!». Площадь отцеплена сотрудниками СОБРа. В Казахстане сегодня проходят выборы в парламент страны и региональные законодательные собрания.
2021-01-10T11:02:05+03:00
2021-01-10T11:32:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771498-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3379262.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:02, 10 января 2021
Загрузка комментариев...