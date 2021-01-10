Богатейший человек мира Илон Маск заявил о намерении продать все свое имущество для колонизации Марса

По словам основателя компании Tesla и SpaceX, это должно показать серьезность его планов, передает издание Business Insider. Бизнесмен добавил, что если дела на работе идут напряженно, то он предпочитает спать в офисе или на фабрике, а для детей жилье можно арендовать. Благодаря росту курса акций компании Tesla Илон Маск в списке самых богатых людей мира обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска агентство «Блумберг» оценивает в 188 миллиардов долларов.