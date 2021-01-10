В США арестовали участников штурма Капитолия, фотографии которых появились во всех мировых СМИ

Среди них – и человек, который был на фото в меховой шапке с рогами и с копьем в руках. Как пишет газета New York Times, это 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли. Ему предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения. Кроме того, арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который сфотографировался в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол. Всего под стражей оказались 5 человек. Ранее были задержаны около 50. В результате столкновений сторонников Трампа с полицейскими погибли 5 человек, включая сотрудника правоохранительных органов.
2021-01-10T10:31:25+03:00
2021-01-10T10:35:13+03:00
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10:31, 10 января 2021
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