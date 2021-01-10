Главный медицинский аналитик агентства Bloomberg положительно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

В то же время её привился и журналист одного из влиятельных американских изданий.

Агентство Bloomberg и газета The New York Times одновременно выпустили статьи, из которых следует, что вакцина от центра имени Гамалеи заслуживает большего доверия, чем она имеет и в России, и на Западе. В первом случае с таким заявлением выступил главный фармацевтический аналитик Сэм Фазелли, а во втором – корреспондент издания в Москве Андрю Крамер.

Так, эксперт агентства отметил, что «Спутник» создан с применением тех же передовых технологий, что и при разработке вакцины от Оксфордского университета и компании «АстраЗенека». Аналитик заключил, что не все решения, принятые разработчиками российской вакцины, были максимально эффективны, но по имеющимся данным уже можно полагать, что продукт от центра имени Гамалеи может быть настолько же действенным, насколько и препараты от западных лабораторий.

В свою очередь корреспондент The New York Times, привившийся на этой неделе, написал, что опасения вокруг российской вакцины связаны в основном с тем, как её описывает государственная пропаганда и тем, как быстро власти её одобрили. При этом, Он подчеркнул, что для потребителя это не должно быть важно, учитывая, что «Спутник», всё равно может обеспечить девять из десяти шансов на то, что привитому получится избежать заражения.

Вакцину «Спутник» центр имени Гамалеи разработал совместно с Министерством обороны. Результаты последней, третьей фазы её испытаний, пока еще не были опубликованы.