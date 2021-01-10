Вице-президент США не исключил применения 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить от власти Трампа

Вице-президент США, по данным телеканала CNN, не исключил применения 25-й поправки к Конституции, которая позволяет отстранить от власти Дональда Трампа. Ранее Майка Пенса призвали это сделать многие демократы в Конгрессе и ряд республиканцев.

До беспорядков в Конгрессе, которые произошли в ночь на четверг и привели к гибели пятерых человек, включая офицера полиции, Майк Пенс был одним из главных защитников президента США. Теперь же он допускает вариант с 25-й поправкой на случай, если действующий глава страны станет более нестабильным, рассказал телеканалу CNN собеседник, близкий к вице-президенту. Источник пояснил: есть опасения, что Дональд Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу. В этом случае Пенс применит поправку и займёт высший пост до вступления в должность Джо Байдена через 10 дней. После беспорядков в центре Вашингтона Пенса призвала это сделать большая группа законодателей, в их числе спикер Палаты представителей Нэнси ПелОси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, отметив, что после его призывов на митинге толпа его сторонников отправилась к Конгрессу. В случае отказа Пенса демократы обещали незамедлительно начать обсуждение вопроса об импичменте Трампа, нижняя палата приступит к этому завтра.

Госсекретарь США и министр финансов неофициально на днях обсуждали возможность применения 25-й поправки в отношении Трампа, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.