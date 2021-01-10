Водолазы обнаружили место крушения пассажирского самолета в Индонезии

Лайнер местной авиакомпании разбился в Яванском море накануне.

Обломки самолета нашли в море на глубине 23 метров. Как сообщили в ВВС Индонезии, лайнер полностью разрушился на небольшие фрагменты. Их обнаружили водолазы обследовавшие область, где предположительно разбился самолет. Ранее спасатели зафиксировали сигнал, который может исходить от бортовых самописцев, а на поверхности воды было масляное пятно – очевидно, топливо лайнера. В полиции также сообщили об обнаружении фрагментов тел пассажиров, их отправят на экспертизу – сравнят с генетическим материалом, взятым у родственников. Напомню, что на борту находились 62 человека, иностранцев среди них не было. Боинг индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, резко потерял высоту и исчез с экранов радаров через несколько минут после взлета. Самолет не подавал сигнал бедствия. Свидетелями крушения стали местные рыбаки. Что стало причиной трагедии пока неизвестно.

В корпорации Боинг сообщили о готовности оказать поддержку авиакомпании, владевшей самолетом.