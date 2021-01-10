Явка на парламентских выборах в Казахстане, по данным ЦИКа на полдень по местному времени, составила 29%

В столице Нур-Султане проголосовали около четверти избирателей, в Алма-Ате – 16%, передает ТАСС. На предыдущих выборах 4 года назад явка к полудню была выше 40%. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть семипроцентный барьер.