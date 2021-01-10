Явка на парламентских выборах в Казахстане, по данным ЦИКа на полдень по местному времени, составила 29%

В столице Нур-Султане проголосовали около четверти избирателей, в Алма-Ате – 16%, передает ТАСС. На предыдущих выборах 4 года назад явка к полудню была выше 40%. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть семипроцентный барьер.
2021-01-10T09:34:08+03:00
2021-01-10T10:31:14+03:00
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09:34, 10 января 2021
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