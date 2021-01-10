В Киргизии сегодня проходят досрочные выборы президента, а также референдум о форме правления

Гражданам предлагают выбрать между президентской республикой и парламентской. На пост главы государства претендуют 17 кандидатов, в том числе исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. Он был освобожден из тюрьмы, где отбывал срок по делу о захвате заложника, осенью во время протестов против итогов парламентских выборов, вскоре его избрали премьер-министром. Свое уголовное Жапаров называет политическим.
2021-01-10T09:33:36+03:00
2021-01-10T09:44:04+03:00
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09:33, 10 января 2021
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