В Тюмени задержана владелица частного дома престарелых, где в результате пожара погибли 7 человек

Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц. По словам источника «Интерфакса», все погибшие в результате пожара в поселке Боровский были пожилыми людьми, которые не могли самостоятельно передвигаться.