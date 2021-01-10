В Тюмени задержана владелица частного дома престарелых, где в результате пожара погибли 7 человек

Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц. По словам источника «Интерфакса», все погибшие в результате пожара в поселке Боровский были пожилыми людьми, которые не могли самостоятельно передвигаться.
2021-01-10T09:33:10+03:00
2021-01-10T09:45:17+03:00
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09:33, 10 января 2021
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