Зачисление наличными на счет суммы в 600 тысяч рублей и выше с этого дня привлечет внимание Росфинмониторинга

Отслеживать будут и случаи снятия такой суммы в банкоматах и кассах банка. Как передает «Интерфакс», сегодня вступили в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
2021-01-10T09:32:26+03:00
2021-01-10T09:46:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 10 января 2021
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