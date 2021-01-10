В Палате представителей США завтра демократы могут заявить об основаниях для импичмента Трампа, сообщил один из конгрессменов. Политик Тед Лью отметил в своем «Твиттере», что поддержку выразили уже 180 членов Конгресса. Ранее лидеры демократов в Палате представителей и Сенате заявили о необходимости немедленного отстранения президента Дональда Трампа от власти, поскольку считают его ответственным за недавний штурм здания Конгресса его сторонниками. Погибли 5 человек, включая полицейского.