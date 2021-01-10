Индонезийские военные сообщили, что нашли обломки пассажирского «Боинга»-737, который упал в Яванском море

Фрагменты лайнера лежат на глубине 23 метров, передает агентство «Ассошиэйтед пресс». Авиакатастрофа произошла накануне. Самолет индонезийской компании «Шривиджайя Эйр» выполнял внутренний рейс из столицы Джакарты в город Пантианак. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.