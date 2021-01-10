Пенс не исключил применения 25-й поправки Конституции в отношении Трампа, если он станет «более нестабильным»

Вице-президент США Майк Пенс не исключил применения 25-й поправки Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа, если он станет «более нестабильным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента. Собеседник издания рассказал, что подобное развитие событий возможно на этой неделе. Источник телеканала также отметил, что в команде Пенса видят риск в ссылке на недееспособность главы государства, или даже на процесс импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу. Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки в отношении Трампа.

Отмечалось, что обсуждение носило неофициальный характер.

Согласно Конституции США, 25-я поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.