В парламентских выборах в Казахстане примут участие пять политических партий из шести зарегистрированных в стране

Выборы в нижнюю палату парламента — мажлис в стране проходят по пропорциональной системе. Только 9 мест из 107 остаются для независимых депутатов, которых выдвигает Ассамблея народов Казахстана. Остальные кресла занимают представители партий. Серьезную цель перед собой ставит прежде всего Нур Отан Свет Отечества, которую возглавляет первый президент Казастана Нурсултан Назарбаев. Она претендует на 70 процентов голосов. Одна из партий – общенациональная социально-демократическая партия, которая считает себя оппозиционной от участия в выборах отказалась. 66 избирательных участка будут открыты в зарубежных странах, в том числе в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Астрахани и Казани. Перед началом агитационной кампании в закон о выборах внесли изменения, которые серьезно ограничивают возможности наблюдателей. В частности, аккредитацию получили только представители партий, а он-лайн трансляция с участков возможна только с определенных точек.

Одновременно пройдут и выборы в масалихаты – местные органы власти.