Дания с сегодняшнего дня ограничивает въезд и выезд из-за эпидемии

Ранее сообщалось, что в стране, где зафиксировано почти 180 тысяч случаев инфицирования, обнаружили новую мутацию коронавируса.

По меньшей мере неделю будут действовать ограничения на пересечение границы. Теперь все страны мира рассматриваются как «красные», то есть с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а значит, все поездки за границу полностью запрещены, в том числе командировки. Въезд в Данию разрешен лишь в случае настоятельной необходимости при наличии результата теста, сделанного максимум за сутки до прибытия.

В МИДе страны призвали датчан, которые все же будут выезжать за рубеж, обратиться за профессиональной консультацией по вопросам безопасности. Ранее стало известно, что в Дании обнаружили новую мутацию коронавируса, способную снизить эффективность разрабатываемых вакцин. Носителями этого штамма могут быть более 10% от числа заболевших жителей страны. При этом сообщалось, что частота госпитализаций при заболевании ниже, чем в случае обычного коронавируса.

В ноябре в Дании уничтожили четыре миллиона норок из-за распространения коронавируса, их захоронили на военном полигоне. В декабре, после жалоб жителей, животных эксгумировали и сожгли.