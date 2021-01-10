В Яванском море обнаружено вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании

Водолазы сообщили об обломках на глубине более 20 метров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего ВС Индонезии. Агентство Рейтер передает, что спасатели зафиксировали сигнал, возможно, исходящий от бортовых самописцев лайнера. В свою очередь индонезийское агентство Антара информирует со ссылкой на представителя ВВС страны, что военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на возможное место падения самолета.

Ранее министр транспорта Индонезии подтвердил, что пассажирский Боинг индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. На борту находились 62 человека.

