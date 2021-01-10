Извлеченный из-под снежных завалов в Норильске подросток находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Он дышит самостоятельно и снят с аппарата ИВЛ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого Минздрава.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под снегом обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. Их 14-летний сын остался жив, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что при ухудшении состояния мальчика могут доставить на лечение в Москву, но пока столичные специалисты оказывают ему помощь с применением телемедицинских технологий.

