В Швеции сегодня вступает в силу временный закон, разрешающий вводить ограничения из-за пандемии. Его долгое время не хотели принимать.

Шведские власти с сегодняшнего дня будут иметь возможность закрывать частные предприятия, ограничивать движение общественного транспорта и штрафовать людей, которые не соблюдают социальную дистанцию. Также чиновники получат право лимитировать число граждан, одновременно присутствующих в общественных местах, например, в парках – сообщает агентство Reuters.

Швеция – последняя страна в Европе, где правительство пока не вводило подобные меры. Как пишет журнал Forbes, причина в том, что там соответствующее решение должны были одобрить не только политики, но и врачи. В то же время главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнелл считает, что общенациональный карантин – это не панацея от пандемии, и что такие жёсткие ограничения вредят и здоровью людей, и экономике.

Хотя многие государственные деятели, такие как король или премьер-министр Швеции уже признали этот подход провальным, опросы показывают, что большинство подданных, то есть 59 процентов, до сих пор доверяют в этом вопросе главному эпидемиологу.

На 10 миллионов населения Швеции пока что выявили без малого 500 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от него порядка девяти тысяч жителей страны..