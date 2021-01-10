Телеканал NBC рассказал о планах действующего вице-президента США Майкла Пенса посетить инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Ранее издание Politico со ссылкой на три источника, близкие к Пенсу, сообщило, что вице-президент может это сделать, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь, Байден сказал, что поприветствует присутствие Пенса.

Инаугурация запланирована на 20 января. Ранее действующий президент Дональд Трамп заявил, что не намерен присутствовать на церемонии. По данным агентства Reuters, он собирается отправиться в свое поместье во Флориде.