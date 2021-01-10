Результаты референдума в Киргизии по вопросу о форме власти должны обозначить направление будущего развития республики

Результаты проходящего сегодня в Киргизии референдума по вопросу о форме власти должны обозначить направление будущего развития республики. Об этом заявил на брифинге в Бишкеке вице-премьер Максат Мамытканов. Жителям страны предстоит выбрать, какую форму правления они предпочитают — президентскую или парламентскую. Референдум проводится одновременно с

президентскими выборами. На пост главы государства претендуют 17 человек. В их числе Садыр Жапаров, пришедший к власти после октябрьских протестов в стране.