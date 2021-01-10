В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Они предусматривают передачу в Росфинмониторинг информации об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Помимо прочего, будет введен обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Поправки вносятся в поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, если сумма превышает 3 миллиона рублей.