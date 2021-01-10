Досрочные президентские выборы пройдут сегодня в Киргизии. Одновременно в стране пройдёт референдум по вопросу о форме правления.

Куратор наблюдателей от фонда «Клуб Медиа» Азат Рузиев в интервью «Эху» главным фаворитом гонки назвал Садыра Жапарова. По словам Рузиева, мощная агитационная кампания Жапарова помогла ему вырваться в лидеры.

Рузиев добавил, что массовые акции протесты, которые минувшей осенью привели к смене власти, могут начаться только в случае, если на выборах Садыр Жапаров проиграет.