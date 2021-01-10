Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета, потерпевшего накануне крушение в акватории Яванского моря. Об этом сообщил представитель ВМС республики. По его словам, между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу, найдены фрагменты фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводка. В ближайшее время все это будет доставлено на берег. Ранее сообщалось об обнаружении останков погибших. В район крушения ВМС республики направляет 10 кораблей и около 40 водолазов, которые должны сегодня приступить к обследованию предполагаемого места падения.

Катастрофа самолета в Индонезии произошла, скорее всего, из-за отказа техники, — сказал «Эху» летчик 1-го класса, командир Airbus320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.

По словам Литвинова, все пилоты проходят подготовку в сертифицированных центрах «Боинга» или «Аэробуса». По мнению эксперта, индонезийские летчики вряд ли подготовлены хуже европейских.