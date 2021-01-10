В центральной Японии из-за снегопада образовался затор из более чем тысячи автомобилей. В связи с этим руководство префектуры Фукуи призвало Силы самообороны страны направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации транспортного коллапса, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Снегопады на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо продолжаются с середины недели. Ранее из-за непогоды местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.