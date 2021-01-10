Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета, потерпевшего накануне крушение в акватории Яванского моря. Об этом сообщил представитель ВМС республики. Ранее сообщалось о найденных останках погибших. В район крушения ВМС республики направляет 10 кораблей и около 40 водолазов, которые должны сегодня приступить к обследованию предполагаемого места падения.

Boeing 737 местной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Пантианак, упал в море через четыре минуты после вылета. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Кариа Сумади.

На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, россиян там не было.