Вице-президент США не исключает возможности применения 25-й поправки к Конституции для отстранения от должности Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс не исключает возможности применения 25-й поправки к Конституции для отстранения от должности действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн. По сведениям ее источников, на данный момент в команде Пенса рассчитывают, что ему не придется апеллировать к недееспособности Трампа, что предусмотрено положениями данной поправки. По мнению помощников вице-президента, наравне с запуском процедуры импичмента, это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны. При этом, в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», Пенсу возможно придется на это пойти и в итоге приступить к исполнению обязанностей хозяина Белого дома.