В Тюменской области задержали хозяйку частного дома престарелых, где при пожаре погибли семь человек. Идет расследование обстоятельств произошедшего, сообщила представитель областного Следственного комитета Олеся Евсеева.

Как сообщает Следственный комитет, еще одно уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В дальнейшем следователи намерены также дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов. Пожар в поселке Боровский произошел накануне. Источники СМИ сообщали, что погибли лежачие «постояльцы» частного дома престарелых, работавшего нелегально, «без должных разрешительных документов». Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.