Жертвами сильного снегопада в Испании стали четыре человека. Машину с мужчиной и женщиной в Андалусии унесла река. Другой мужчина был найден под снегом. Также погиб один бездомный в провинции Сарагоса, передает агентство РИА Новости. Буря Филомена принесла с собой снегопад, дождь и сильный ветер на Пиренейский полуостров. Мадрид накануне был полностью парализован. Работа всего наземного и авиатранспорта практически остановилась. В ближайшие дни в регионе ожидается дальнейшее снижение температуры.