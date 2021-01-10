Жертвами сильного снегопада в Испании стали четыре человека. Машину с мужчиной и женщиной в Андалусии унесла река. Другой мужчина был найден под снегом. Также погиб один бездомный в провинции Сарагоса, передает агентство РИА Новости. Буря Филомена принесла с собой снегопад, дождь и сильный ветер на Пиренейский полуостров. Мадрид накануне был полностью парализован. Работа всего наземного и авиатранспорта практически остановилась. В ближайшие дни в регионе ожидается дальнейшее снижение температуры.
2021-01-10T05:09:22+03:00
2021-01-10T05:09:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 10 января 2021
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