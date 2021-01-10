Состояние Илона Маска, ставшего на днях самым богатым человеком мира, превысило 200 миллиардов долларов

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, ставшего на днях самым богатым человеком мира, превысило 200 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в котором представлена информация о доходах 500 богатейших людей планеты. Вторую строчку списка занимает основатель и глава интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, чье состояние достигло 186 миллиардов. На третьей строчке основатель компании Microsoft Билл Гейтс более чем со 130 миллиардами.

Между тем, по информации издания Business Insider, Маск планирует распродать все имущество ради колонизации Марса. Бизнесмен заявил, что фактически у него не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний.