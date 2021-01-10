Действующий вице-президент США республиканец Майкл Пенс посетит инаугурацию избранного президента демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на источник, знакомый с этим решением. Ранее газета «Политико» со ссылкой на три источника, близкие к вице-президенту, писала, что он может посетить церемонию 20 января, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь Байден заявил, что будет приветствовать присутствие Пенса на инаугурации, но рад, что Дональд Трамп проигнорирует мероприятие. Действующий американский лидер подтвердил в «Твиттере», что не будет в нем участвовать. По данным источника агентства Рейтер, он намерен отправиться в свое поместье во Флориде.