Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров индонезийского Boeing, потерпевшего крушения в акватории Яванского моря. Об этом сообщил представитель столичного управления полиции. По его словам, останки доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК родственников, передает портал «Детик». Кроме того, обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру. В район крушения ВМС республики направляет 10 кораблей и около 40 водолазов, которые должны сегодня приступить к обследованию предполагаемого места падения. Boeing 737 местной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший накануне рейс из Джакарты в Пантианак, упал в море через четыре минуты после вылета. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.