В Киргизии состоятся досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени (5 до 17 мск). На пост главы государства претендуют 17 кандидатов. Президент избирается на шесть лет. Одно и то же лицо не может быть избрано дважды. Главой государства может стать гражданин республики не моложе 35 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в стране в совокупности не менее 15 лет. Лидером гонки политологи считают Садыра Жапарова, пришедшего к власти после октябрьских протестов.