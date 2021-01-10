В Киргизии состоятся досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени (5 до 17 мск). На пост главы государства претендуют 17 кандидатов. Президент избирается на шесть лет. Одно и то же лицо не может быть избрано дважды. Главой государства может стать гражданин республики не моложе 35 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в стране в совокупности не менее 15 лет. Лидером гонки политологи считают Садыра Жапарова, пришедшего к власти после октябрьских протестов.
2021-01-10T04:09:37+03:00
2021-01-10T04:09:37+03:00
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04:09, 10 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…