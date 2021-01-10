Министр труда, семьи и молодежи Австрии ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Министр объяснила свое решение тем, что СМИ и политические оппоненты не дают ей провести справедливый процесс проверки и поспешно ее осуждают немыслимым образом. Обвинения в плагиате в отношении Ашбахер выдвинул независимый эксперт. Он утверждает, что отдельные пассажи работы скопированы без указания конкретных ссылок.