Вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. Байден ранее пригласил Пенса на свою инаугурацию. При этом он заявил, что решение президента Дональда Трампа не посещать мероприятие — «это хорошо». Ранее Трамп сообщил, что не пойдет на инаугурацию, а представитель Пенса сказал, что вице-президента туда не приглашали.