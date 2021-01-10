Статья об импичменте президента США Дональда Трампа завтра будет представлена Палате представителей Конгресса

Статья об импичменте действующего президента США Дональда Трампа завтра будет представлена Палате представителей Конгресса. Об этом написал в «Твиттере» конгрессмен-демократ Тед Лью. Он уточнил, что соответствующая статья имеет на данный момент 180 соавторов. В среду телеканал Эн-би-си сообщил со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, что группа законодателей-демократов намерена 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков на Капитолийском холме. Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента. Срок полномочий Трампа истекает 20 января.