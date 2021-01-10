США, Австралия, Великобритания и Канада обеспокоены задержанием в Гонконге 55 политических активистов. Министры призывают власти Китая «уважать законные права жителей» этого специального административного района. Они также указали на важность проведения отложенных в сентябре местных выборов. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Госдепартамента заявлении глав внешнеполитических ведомств четырех стран. На этой неделе официальный представитель МИД КНР заявила, что китайские власти считают абсолютно неприемлемыми высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о возможном введении санкций против Китая из-за Гонконга и предпримут все необходимые меры, чтобы Вашингтон «заплатил высокую цену за свои ошибки».
2021-01-10T03:09:49+03:00
2021-01-10T03:09:49+03:00
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03:09, 10 января 2021
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