Twitter заблокировал аккаунт французского депутата после появления в его аккаунте сообщений от имени Дональда Трампа

Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже после появления в его аккаунте сообщений от имени президента США Дональда Трампа. Накануне аккаунт самого главы Белого дома был также заблокирован. По данным газеты Politico, спустя несколько часов после этого в Twitter французского депутата стали появляться сообщения якобы от имени действующего американского президента. Кроме того, имя и фотография в профиле были также изменены на имя и фото Трампа. Один из твитов Сон-Форже состоял из одного слова «Помощь».

Это не первый раз, когда член французского парламента выдает себя за другого человека, отмечает газета. В апреле прошлого года его аккаунт был аналогичным образом изменен на данные президента Франции Эммануэля Макрона.