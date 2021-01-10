В Казахстане пройдут всеобщие выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы власти всех уровней

В Казахстане пройдут всеобщие выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов власти всех уровней. Голосование состоится более чем на 10 тысячах избирательных участках на территории Казахстана и за рубежом. Они будут открыты с 7 утра до 8 вечера по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Центральная избирательная комиссия может обнародовать предварительные итоги уже завтра. Минимально необходимого порога явки избирателей для признания выборов состоявшимися не предусмотрен. Для мониторинга парламентской кампании Центризбирком аккредитовал почти 400 международных наблюдателей.