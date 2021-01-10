В России начинают действовать новые штрафы для автомобилистов. Теперь наказывать будут за неоплаченный проезд по платным дорогам, пишет «Российская газета». Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — пять тысяч.

Как сообщается, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а стоимость проезда списывается автоматически. Однако штрафовать нарушителей будут не только на ЦКАД, но и на других платных дорогах.