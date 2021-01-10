Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил исторический рекорд в чемпионате Испании. Аргентинец записал на свой счет 11 голов в нынешнем розыгрыше первенства, оформив дубль в гостевом матче против «Гранады». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, в истории первенства Месси стал первым игроком, который забивал по 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.
2021-01-10T02:10:17+03:00
2021-01-10T02:10:17+03:00
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02:10, 10 января 2021
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