Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил исторический рекорд в чемпионате Испании. Аргентинец записал на свой счет 11 голов в нынешнем розыгрыше первенства, оформив дубль в гостевом матче против «Гранады». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. Таким образом, в истории первенства Месси стал первым игроком, который забивал по 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.