Защитниками Дональда Трампа в деле об импичменте могут стать Руди Джулиани и Алан Дершовиц. О том, что действующий президент США рассматривает эти кандидатуры сообщил телеканал CNN. Как ожидается, статья импичмента будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник. В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и учинила там погром. На данный момент известно о пяти жертвах. Лидеры демократов в конгрессе заявили о намерены подготовить отставку президента за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам.
2021-01-10T02:09:14+03:00
2021-01-10T02:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 10 января 2021
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Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…