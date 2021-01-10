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02:09, 10 января 2021

Защитниками Дональда Трампа в деле об импичменте могут стать Руди Джулиани и Алан Дершовиц

Защитниками Дональда Трампа в деле об импичменте могут стать Руди Джулиани и Алан Дершовиц. О том, что действующий президент США рассматривает эти кандидатуры сообщил телеканал CNN. Как ожидается, статья импичмента будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник. В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и учинила там погром. На данный момент известно о пяти жертвах. Лидеры демократов в конгрессе заявили о намерены подготовить отставку президента за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам.



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