Новый южноафриканский штамм коронавируса выявили в Канаде. Его обнаружили у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. Сейчас он находится на карантине и чувствует себя хорошо, передает корпорация CBC со ссылкой на главного санитарного врача провинции Альберта.

Новую мутацию коронавируса, отличную и от британского штамма, обнаружили в ЮАР в середине декабря. Позже эту разновидность выявили в Швейцарии.