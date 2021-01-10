Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. В свою очередь Би-би-си уточняет со ссылкой на источник, что прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу сделал в Виндзорском замке их личный врач. Отмечается, что данное событие решили придать огласке, чтобы избежать спекуляций. Какая именно вакцина использовалась для прививки, не сообщается.

В Великобритании разрешено использование препаратов Pfizer –BioNTech и AstraZeneca.