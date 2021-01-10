В России вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. Поправки вносятся в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они предусматривают, в частности, передачу в Росфинмониторинг информации об операциях свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы более 100 тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.