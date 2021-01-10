В России вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. Поправки вносятся в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они предусматривают, в частности, передачу в Росфинмониторинг информации об операциях свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы более 100 тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.
2021-01-10T02:05:14+03:00
2021-01-10T02:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 января 2021
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