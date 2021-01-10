Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск решил распродать все имущество ради колонизации Марса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, ставший на этой неделе богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Об этом сообщает Business Insider. Как заявил бизнесмен, фактически, у него не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Он отметил, что запланированное им строительство города на Красной планете потребует значительных вложений. По его словам, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной, как отметил Маск, является желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о колонизации Марса.

Маск ранее говорил, что к 2050 году планирует отправить на Марс миллион человек и построить флот из тысячи звездолетов, чтобы переправить их туда. Тем, кто не сможет себе позволить, Маск обещал предоставлять ссуды, а также рабочие места на Красной планете.