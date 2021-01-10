Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали пользоваться соцсетями из-за оскорбительных комментариев. Об этом сообщила газета «Таймс». Издание отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские, сложившие с себя полномочия старших членов королевской семьи и переехавшие год назад в США, больше не будут публиковать сообщения в том числе в Instagram, в котором у четы свыше 10 миллионов подписчиков. Последний пост там супруги разместили 30 марта. Газета подчеркнула, что причиной отказа от соцсетей, вероятно, стала «ненависть в онлайн-среде». Ранее американская актриса и модель Меган Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые получала еще до замужества с принцем, однако впоследствии ситуация только усугубилась.