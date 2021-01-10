США снимают внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Американским ведомствам следует считать прошлые рекомендации касательно этой китайской провинции недействительными, объявил госсекретарь Майкл Помпео. По его мнению, отношения с Тайванем не должны быть «скованы самоограничениями постоянной бюрократии». Помпео напомнил, что Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Госекретарь пояснил, что правительство принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине.
2021-01-10T01:07:02+03:00
2021-01-10T01:07:02+03:00
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01:07, 10 января 2021
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