США снимают внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Американским ведомствам следует считать прошлые рекомендации касательно этой китайской провинции недействительными, объявил госсекретарь Майкл Помпео. По его мнению, отношения с Тайванем не должны быть «скованы самоограничениями постоянной бюрократии». Помпео напомнил, что Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Госекретарь пояснил, что правительство принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине.