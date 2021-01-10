В Тюменской области задержали хозяйку частного дома престарелых, где при пожаре погибли семь человек. Об этом сообщает Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В дальнейшем следователи намерены также дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов. Пожар в поселке Боровский произошел накануне. Источники СМИ сообщали, что погибли лежачие «постояльцы» частного дома престарелых, работавшего нелегально, «без должных разрешительных документов». Губернатор области Александр Моор назвал случившееся «ужасной трагедией», пообещав, что виновные ответят по закону.
2021-01-10T01:06:11+03:00
2021-01-10T01:06:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771364-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 10 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ну просто самая главная тема для возмущения В нашей стране любой несогласный с властью может быть объявлен иноагентом, а президенту дана пожизненная безнаказанность за любые преступления. Но это не вызывает массового возмущения. Зато какой взрыв возмущения в связи с блокировкой твиттера Трампа…