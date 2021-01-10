В Тюменской области задержали хозяйку частного дома престарелых, где при пожаре погибли семь человек. Об этом сообщает Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В дальнейшем следователи намерены также дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов. Пожар в поселке Боровский произошел накануне. Источники СМИ сообщали, что погибли лежачие «постояльцы» частного дома престарелых, работавшего нелегально, «без должных разрешительных документов». Губернатор области Александр Моор назвал случившееся «ужасной трагедией», пообещав, что виновные ответят по закону.