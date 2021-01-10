Сегодня станет известен победитель престижной многодневной лыжной гонки Тур де Ски

Финальный этап считается тяжелейшим испытанием. Даже просто преодолеть его – практически подвиг. Это крутой подъем на Альпе Чермис, которую иногда называют адской горой. По правилам лыжники начинают гонку с учетом результатов предыдущих этапов. В этом смысле лидер российской сборной Александр Большунов здорово поработал на общий успех. Он выиграл пять гонок подряд, повторив рекорд другого россиянина Сергея Устюгова и теперь опережает француза Мориса Манифика больше, чем на три минуты. Скорее уж француз должен беспокоиться за свое второе место, поскольку Иван Якимушкин и Артем Мальцев отстают от него всего на пять секунд. Вообще в первой десятке шестеро россиян. Россиянок – четыре, а лучшая Юлия Ступак пока идет второй, в 54 секундах от лидера олимпийской чемпионки и чемпионки мира Джессики Диггинс из США, однако она больше спринтер и карабкаться в гору ей будет трудно. Так что шансы на победу есть и у других.

Женская гонка откроет программу в 14.45, мужская начнется в 17.35. Трансляция на телеканале Матч ТВ.