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00:04, 10 января 2021

В России сегодня вступит в силу очередная партия законов, одобренных властями в прошлом году

Они затронут различные сферы жизни.

Всего изменения затронули 19 законов в обоих кодексах. Например, к уголовно наказуемым деяниям теперь относится клевета, совершенная публично с использованием сети интернет. Отдельно прописано, что целью такой лжи может быть как один человек, так и группа лиц, в том числе не определённых индивидуально. С осуждённого по этой статье можно будет взыскать сумму до миллиона рублей.

Помимо этого, с сегодняшнего дня в России ввели штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Если не погасить задолженность в течение 60-ти дней, в качестве наказания с гражданина запросят до пяти с половиной тысяч рублей.
Также вступают в силу поправки, которые вносят в законодательство штраф до трёхсот тысяч рублей за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению на дорогах. В случае, если эти действия привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, преступника также могут отправить в колонию на срок до одного года.

Также с сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает перевозить по России более 200-от сигарет, не маркированных российскими акцизными марками табачной продукции.



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